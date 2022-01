Umfrage des Tages : Knappe Mehrheit fand Sturmtief „Nadia“ eher faszinierend als unheimlich

In unserer Umfrage des Tages wollen wir von Ihnen wissen, wie Sie „Nadia“ erlebt haben. Fanden Sie das Ganze eher harmlos oder hatten Sie Angst?

31. Januar 2022, 18:33 Uhr

Schleswig-Holstein | Wer am Wochenende in Schleswig-Holstein vor die Tür musste oder wollte, konnte sich ihm nicht entziehen. Sturmtief „Nadia“ hielt mit Windgeschwindigkeiten bis zu 127 km/h auf der Nordsee-Hallig Hooge nicht zur zahlreiche Einsatzkräfte in ganz Schleswig-Holstein und Hamburg auf Trab, sondern lockte auch viele Schaulustige an die Küsten des nördlichsten Bundeslandes.

Drei junge Männer aus Nordfriesland posierten am Samstagabend nur mit Badehosen bekleidet auf der Mole in Dagebüll. Unter dem Motto „Ist doch voll gutes Wetter“ sorgten Pay Thore Bischoff (19), Jon Johannsen (20) und Nic Böhrnsen (19) mit ihrem Foto im Internet für Begeisterung.

Wir wollen deshalb heute von Ihnen wissen, wie Sie „Nadia“ erlebt haben. Fanden Sie das Wetter am Wochenende harmlos? Oder hatten Sie beim Blick aus dem Fenster doch ein mulmiges Gefühl?

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.

Zwischenstand am Montag, 31. Januar, um 18.30: Insgesamt haben 584 Personen an unserer Umfrage teilgenommen. Die knappe Mehrheit (54 Prozent) beeindruckte „das bisschen Wind“ nach eigenen Angaben nicht. 36 Prozent gaben an, ein mulmiges Gefühl gehabt zu haben. Zehn Prozent der Befragten waren unentschieden.