Umfrage des Tages : Die Pandemie in SH: Waren Sie schon mit dem Coronavirus infiziert?

Mehr als 200.000 Menschen gelten in Schleswig-Holstein offiziell als vom Coronavirus genesen. Gehören Sie dazu?

23. Februar 2022, 06:43 Uhr

Schleswig-Holstein | Auch wenn der Höhepunkt der Omikron-Welle überschritten scheint – die Corona-Zahlen sind in Deutschland und auch in Schleswig-Holstein weiter hoch. Mehr als 5000 Neuinfektionen hat das Gesundheitsamt des Landes am Dienstagabend gemeldet.

Insgesamt haben sich in Schleswig-Holstein seit Beginn der Pandemie rund 300.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Doch klar ist auch, die Dunkelziffer dürfte noch deutlich höher liegen.

In unser Umfrage des Tages wollen wir deshalb heute von Ihnen wissen, ob auch Sie schon eine Corona-Infektion überstanden haben – oder vielleicht aktuell infiziert sind.

Stimmen Sie gerne – auch ohne Abo – anonym ab.

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.