Umfrage des Tages : Kitsch oder Konsum: Schenken Sie der besseren Hälfte etwas zum Valentinstag?

Am Montag ist es wieder soweit: Mit romantischer Geste oder Geschenk zelebrieren Millionen Paare weltweit ihre Liebe. Der Valentinstag steht vor der Tür. Sind Sie schon vorbereitet oder doch eher jetzt schon genervt?

11. Februar 2022, 06:55 Uhr

Schleswig-Holstein | In den Supermarktregalen finden sich herzförmige Nudeln, Pralinen über Pralinen und andere rosarote Produkte. Auch wer in diesen Tagen einen Blumenladen passiert, dürfte es schon gemerkt haben – aber zur Not erinnern spätestens die zahlreichen Werbe-Mails im Postfach daran: Am Montag ist der 14. Februar – Valentinstag.

Während Singles an diesem Tag wohl eher genervt oder traurig sein dürften, ist es es für viele Paare eben doch eine besondere Gelegenheit, die Liebe zueinander noch einmal mit einer romantischen Geste oder einem romantischen Geschenk zu beweisen. Andere wiederum lehnen den Brauch entschieden ab und kritisieren Kitsch oder Konsum.

Zu welcher Fraktion gehören Sie? Das wollen wir heute in der Umfrage des Tages von Ihnen wissen.

