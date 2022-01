Umfrage des Tages : Auszeit vom Alkohol: Machen Sie mit beim Trockenen Januar?

Einen Monat lang keinen Alkohol. Das Konzept des „Trockenen Januars“ schont nicht nur die Leber. Machen Sie in diesem Jahr mit?

04. Januar 2022, 07:07 Uhr

Schleswig-Holstein | Alkohol kann abhängig machen und bei exzessivem Konsum der Gesundheit schaden – das ist allgemein bekannt. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt jedoch auch vor geringen Mengen des Stoffs.

Gründe, (mindestens mal) einen Monat auf Bier, Wein und Co. zu verzichten, gibt es also viele. Und so erfreut sich das Konzept des „Trockenen Januars“ immer größerer Beliebtheit.

Ursprünglich kommt die Idee des „Dry January“ aus England. Es soll laut der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten (DGVS) nicht nur der Leber, sondern auch Bauchspeicheldrüse, Magen und Darm guttun.

Ist das auch etwas für Sie? Das wollen wir heute in der Umfrage des Tages von Ihnen wissen. Stimmen Sie gerne ab:

