Umfrage des Tages : Ist Fleisch in Deutschland zu günstig?

06. Juli 2021, 12:00 Uhr

Schleswig-Holstein | Aldi will das Billigfleisch aus seinem Sortiment schmeißen. Diese Nachricht war Ende Juni auch auf shz.de zu lesen. Ab 2030 will der Discounter dann nur noch Frischfleisch von Tieren verkaufen, die in den vom Lebensmittelhandel entwickelten Haltungsformen drei und vier aufgezogen wurden.

Stufe eins entspricht dem gesetzlichen Mindeststandard, jede weitere der insgesamt vier Stufen bietet dem Tier mehr Platz, Beschäftigung und anderes Futter, ab Stufe drei frische Luft, ab Stufe vier Auslauf unter freiem Himmel.

