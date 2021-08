Umfrage des Tages : Q wie Quickborn: Was halten Sie von der geplanten Buchstabier-Norm?

Weil in der aktuellen Tafel noch immer Relikte aus der Nazi-Zeit stecken, wird die DIN-Norm zum Buchstabieren überarbeitet.

Avatar_shz von shz.de

17. August 2021, 07:12 Uhr

Schleswig-Holstein | Das Deutsche Institut für Normung (DIN) will die Buchstabiertafel für Wirtschaft und Verwaltung überarbeiten. Die Buchstaben sollten nicht mehr länger mit Namen ("C wie Cäsar"), sondern mit Städtenamen verdeutlicht werden. Statt "Q wie Quelle" soll es zum Beispiel bald "Q wie Quickborn" heißen. Verpflichtend ist die Nutzung nicht, sie kommt aber in Ausbildung und Lehrbüchern vor.

Ausgelöst hat die Reform Michael Blume, Baden-Württembergs Antisemitismusbeauftragter. Ihn stört, dass in der aktuellen Tafel noch immer Relikte aus der Zeit der Nationalsozialisten stecken. Die hatten 1934 alle jüdischen Namen entfernt: Aus David wurde Dora, aus Nathan Nordpol, aus Samuel Siegfried.

In unserer Umfrage des Tages wollen wir heute ihre Meinung zu dieser Änderung erfahren.

Hinweis: Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.