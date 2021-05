Ihre Meinung ist gefragt : Umfrage: Was halten Sie von den Lockerungen im Tourismusbereich in SH?

In Folge der massiven Öffnungen in SH werden in den kommenden Wochen wieder viele Touristen in den Norden kommen.

Flensburg | Ab dem 17. Mai soll in Schleswig-Holstein aufgrund der sinkenden Infektionszahlen und der erfolgreichen Zwischenbilanz der Tourismus-Modellprojekte eine neue Corona-Verordnung mit zahlreichen Lockerungen greifen. Dies teilte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Mittwoch auf einer Pressekonferenz mit. Weiterlesen: Weitere Öffnungsschritte in SH...

