Umfrage des Tages für SH : Nach Chaos um freiwillige Corona-Isolation: Ist Lauterbach der Richtige für sein Amt?

Mit seinen Äußerungen zur freiwillige Isolation für mit dem Coronavirus Infizierte hat Lauterbach für Verwirrung und schlechte Stimmung gesorgt. Sollte er sein Amt abgeben?

07. April 2022, 07:37 Uhr

Kiel/Berlin | Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“ offenbar nicht nur den Moderator und die anderen Talkgäste überrascht, sondern auch die Amtskollegen aus den Ländern. Dort erklärte er, dass er die freiwillige Isolation für mit dem Coronavirus Infizierte doch wieder kassieren wolle.

Anschließend hagelte es heftige Kritik – unter anderem auch von Heiner Garg (FDP), dem Gesundheitsminister von Schleswig-Holstein.

Garg sprach von einem „chaotischen und unprofessionellen Hin und Her“, das „die Glaubwürdigkeit von und das Vertrauen in Politik massiv beschädigt.“

Das sei gerade bei so einem hochsensiblen Thema in einer schwierigen Phase der Pandemiebekämpfung problematisch, so Garg weiter.

Uns interessiert heute Ihre Meinung dazu. Finden Sie, dass Karl Lauterbach weiterhin der Richtige für sein Amt ist? Oder sind Sie der Meinung, das ein anderer Politiker den Job besser machen könnte?

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.