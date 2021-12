Umfrage des Tages : Kanzler aus Hamburg, Vize-Kanzler aus SH: Wird der Norden davon profitieren?

Erstmals seit 1998 stellt das nördlichste Bundesland wieder einen Minister in Berlin. Auch der neue Bundeskanzler stammt aus dem Norden. Ist das für die nördlichen Bundesländer hilfreich oder eher nicht? Stimmen Sie ab.

Avatar_shz von shz.de

08. Dezember 2021, 18:43 Uhr

Schleswig-Holstein/Hamburg | Mit Robert Habeck ist seit langer Zeit wieder ein Politiker aus Schleswig-Holstein Bundesminister. Der Grüne wurde am Mittwoch zum Minister für Wirtschaft und Klimaschutz berufen, ist zugleich Vize-Kanzler. „Es ist mir eine Ehre, als Schleswig-Holsteiner in diesem Kabinett vertreten zu sein. Rüm hart – klaar kiming (friesisch: Weites Herz - klarer Horizont)“, sagte er. Habeck (52) war von 2012 bis 2018 in Kiel Minister für Umwelt, Energie und Landwirtschaft, bevor er als Bundesvorsitzender seiner Partei nach Berlin wechselte.

Mehr zum Thema:

Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (63) hat enge Verbindungen in den Norden. Der gebürtige Osnabrücker wuchs in Hamburg auf und war unter anderem mehrere Jahre Erster Bürgermeister der Hansestadt.

Unsere Frage an Sie lautet daher heute:



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen

Hinweis: Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.