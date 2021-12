Hohe Corona-Zahlen : Umfrage: Mehrheit will Verwandtenbesuche an Weihnachten beschränken

Welchen Einfluss hat die aktuelle Lage auf Ihre Pläne für die Feiertage? Besuchen Sie unbesorgt Ihre Verwandten oder lassen Sie das ein oder andere Treffen lieber sausen? Stimmen Sie ab.

17. Dezember 2021, 20:21 Uhr

Schleswig-Holstein | Die Weihnachtsfeiertage verbringen viele Menschen am liebsten im Kreise ihrer Familien. Die Corona-Pandemie beschert uns allerdings auch in diesem Jahr kein Fest wie wir es kennen.

Besonders für Ungeimpfte gelten aufgrund der hohen Infektionszahlen derzeit in vielen Bereichen Einschränkungen. Auch geimpfte und genesene Menschen müssen sich angesichts der neuen offenbar hochansteckenden Omikron-Variante vorsehen.

Welchen Einfluss hat die aktuelle Lage auf Ihre Pläne für die Feiertage? Besuchen Sie unbesorgt Ihre Verwandten oder lassen Sie das ein oder andere Treffen lieber sausen?

Zwischenergebnis am Freitagabend, 17. Dezember, um 20.23 Uhr: Insgesamt haben bisher 492 Personen abgestimmt. 66 Prozent wollen ihre Besuche an Weihnachten beschränken. 27 Prozent gaben an, so viel wie möglich unternehmen zu wollen. Unsicher waren sich sieben Prozent (siehe Screenshot).

Screenshot: shz.de

Hinweis: Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.