Umfrage des Tages : Haben Sie schon Naturphänomene erlebt, die Sie sich nicht erklären konnten?

Der Himmel ist immer wieder für ein Spektakel gut. In der Nacht von Sonntag auf Montag soll ein gleißendes Licht über Schleswig-Holstein zu sehen gewesen sein. Haben Sie derartige Phänomene schon erlebt? Stimmen Sie ab.

Avatar_shz von shz.de

23. August 2021, 14:05 Uhr

Schleswig-Holstein | War es ein verglühender Meteorit, ein Iridium Flare – Reflexion von Sonnenlicht an einem Iridium-Satelliten – oder doch ein Satellit, der beim Eintritt in die Erdumlaufbahn explodiert ist? In einer Facebook-Gruppe wird immer noch fleißig darüber diskutiert, woher das gleißende Licht stammte, welches die Nacht von Sonntag auf Montag zum Tag gemacht hat.

Auch interessant: Satelliten-Schwarm sorgt für Ufo-Alarm: Wie Elon Musk den Sternenhimmel verändert

Von Flensburg bis Bad Segeberg wurde das bisher nicht zu erklärende Phänomen am Himmel beobachtet. Dabei schließt eine Facebook-Nutzerin auch die Perseiden nicht aus, ein jährlich wiederkehrender Meteorstrom, der eigentlich in der ersten Augusthälfte zu sehen ist.

Mehr zum Thema:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen

Heute möchten wir von Ihnen wissen: