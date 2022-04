Umfrage des Tages : Würden Sie ukrainische Geflüchtete bei sich zuhause aufnehmen?

Wie die Lage in der Ukraine sich weiterentwickelt, kann auch angesichts der aktuellen erschütternden Bilder aus den Kriegsgebieten niemand vorhersagen. Und damit auch nicht, wie viele Menschen noch gezwungen sein werden, ihre Heimat zu verlassen. Können und würden Sie Wohnraum zur Verfügung stellen?

05. April 2022, 06:40 Uhr

Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein hat mittlerweile mehr als 10.000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine erfasst. Seit dem Ausbruch des russischen Angriffskriegs am 24. Februar wurden im Land 9975 ukrainische Staatsbürger offiziell registriert, teilte das Innenministerium am Montag in Kiel mit.

80 Prozent Frauen und Kinder

Von den im Landesamt für Zuwanderung und Flüchtlinge vermerkten Kriegsflüchtlingen waren über 80 Prozent Frauen oder Minderjährige.

Und viele weitere Ukrainer halten sich zudem aktuell in Schleswig-Holstein auf, weil sie privat bei Bekannten oder Verwandten untergekommen sind. Denn ukrainische Staatsangehörige mit biometrischem Reisepass können sich innerhalb Europas für 90 Tage frei bewegen.

Besonders die Frage nach Wohnraum beschäftigt deshalb aktuell viele Städte und Gemeinden im Land. Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack betonte am Montag noch einmal die große Solidarität der Schleswig-Holsteiner mit den Kriegsflüchtlingen.

In unserer Umfrage des Tages wollen wir deshalb heute von Ihnen wissen, ob Sie sich vorstellen können, Geflüchtete aus der Ukraine bei sich zuhause aufzunehmen? Stimmen Sie auch ohne Abo ab.





Die Ergebnisse sind nicht repräsentativ.