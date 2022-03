Ukraine-Russland-Konflikt : SH ist „mittendrin“ im Cyberkrieg: Es gab Angriffe auf kritische Infrastruktur

Laut IT-Sicherheitsexperte Thomas Holst befinden wir uns im Cyberkrieg. LKA und Innenministerium sagen aus Sicherheitsgründen nicht viel zum Thema Cyberangriffe auf kritische Infrastrukturen. Aber: Es gibt Angriffe.

Schleswig-Holstein | „Wir haben einen Cyberkrieg und wir sind mittendrin.“ Das sagt IT-Sicherheitsexperte Thomas Holst, Inhaber der Firma BT-Nord in Husum. Mehr noch: „Und mich ärgert es, wenn Menschen in Schleswig-Holstein oder sonst wo denken, dass sie das nicht betrifft. Warum denn nicht? Wir leben in einer global vernetzten Welt, im IT-Bereich gibt es keine Grenzen“, ...

