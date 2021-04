Einzelhandel & Außengastronomie : Corona-Regeln in SH: Das gilt bis Sonntag – und das ab Montag in Kreis und Stadt

Was gilt in Flensburg, was in Husum, was im Kreis Segeberg? Das Wirrwarr ist groß. Und Montag ist wieder vieles anders.

Kiel | Jeweils nach dem Wochenende ändern sich auch die Pandemie-Maßnahmen in den Kreisen und kreisfreien Städten in Schleswig-Holstein. Seit Montag 5. April bis einschließlich 11. April gilt in Schleswig-Holstein: In Nordfriesland, Plön, Dithmarschen, Ostholstein, Rendsburg-Eckernförde und Schleswig-Flensburg ist der Einzelhandel geöffnet. Dabei kann w...

