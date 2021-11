Terminbuchungen am Donnerstag : Über 60-Jährige sorgen für Ansturm auf Impftermine in Schleswig-Holstein

Innerhalb von 15 Minuten nach Beginn der Vergabe waren bereits 15.000 Termine weg.

Kiel | In den ersten Stunden nach dem Start der Terminbuchungen für die neuen Impfstellen in Schleswig-Holstein haben sich bereits Zehntausende registrieren lassen. Innerhalb von 15 Minuten nach Beginn der Terminvergabe am Donnerstag um 10 Uhr seien 15.000 Termine vergeben worden, teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag mit. Bis 14 Uhr sei die Zahl a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.