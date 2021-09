Kinderporno-Razzia in SH : Über 30 Wohnungen durchsucht: Provider gaben Ermittlern den Tipp

Nach den Durchsuchungen bei mehr als 30 Verdächtigen in Schleswig-Holstein ist klar, wie die Polizei ihnen auf die Spur kam. Die Provider hatten das kinderpornografische Material per Filter entdeckt.

Kiel | Große Kinderporno-Razzia in Schleswig-Holstein: Beamte der Kieler „Ermittlungsgruppe Kipo“ klingelten am Mittwoch um 6 Uhr mit Durchsuchungsbeschlüssen an mehr als 30 Wohnungstüren in den Kreisen Rendsburg-Eckernförde und Segeberg sowie in Neumünster. Der Vorwurf: Besitz und Verbreitung von Kinderpornografie. Tatverdächtige zwischen 15 und 71 Ja...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.