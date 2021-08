Karin Prien nennt Zahlen : Über 10.500 Schüler aus SH melden sich für Impfaktion an Schulen

„Jede Impfung zählt!“ – Bildungsministerin Karin Prien informierte in Kiel über den Anmeldestand für die Impfungen an den Schulen in Schleswig-Holstein.

Kiel | Bildungsministerin Karin Prien hat am Freitag, 13. August, über die Anmeldung zu den Impfaktionen an den Schulen berichtet. Über 10.500 Schülerinnen und Schüler hätten sich angemeldet. Von den noch ungeimpften Schülerinnen und Schülern in dieser Altersgruppe haben sich nun also weitere 11 Prozent angemeldet, um das niedrigschwellige Angebot einer I...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.