Verkehr in Schleswig-Holstein : Tunnel oder Brücke von Alsen nach Fünen: Dänen planen schon die nächste Querung

Ein Tunnel zwischen Fünen und Alsen wäre auch für Schleswig-Holstein und Hamburg eine starke Abkürzung der Strecke nach Odense und Kopenhagen.

Flensburg / Sonderburg | Der Tunnel unter dem Fehmarnbelt wird die Verkehrsströme in Nordeuropa verändern – und von der Jütlandroute in Richtung Osten verlagern. Der langjährige Danfoss-Chef Jørgen Mads Clausen verlangt deshalb, dass Jütland, Fünen und Schleswig-Holstein stärker kooperieren müssten: „Ich habe etwas auf dem Herzen“, erklärte Clausen am Mittwoch vor den Mitglie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.