Motorradunfälle in SH : Trotz weniger Unfälle: Forscher und ADAC plädieren für Fahrsicherheitstraining

Frühjahr und Sommer sind Hoch-Zeiten für Motorradfahrer; abhängig von den Wetterverhältnissen steigt die Unfallgefahr. Forscher und ADAC plädieren für Fahrsicherheitstrainings.

Kiel | Würden bei anderen Hobbys so viele Menschen sterben wie beim Motorradfahren, würde man sie verbieten. Da ist sich Siegfried Brockmann, Leiter der Unfallforschung der Versicherer sicher. „Zwei Drittel der Biker haben ihre Unfälle selbst verursacht“, so der Forscher. Auch in Schleswig-Holstein sterben jedes Jahr Menschen bei Motorradunfällen. Wie aus...

