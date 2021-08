Umfrage des Tages : Trotz steigender Inzidenzen: Planen Sie jetzt schon den Herbsturlaub?

Der Corona-Tristesse entfliehen und Nägel mit Köpfen machen, oder erst einmal abwarten, wie sich die Lage entwickelt? Stehen Ihre Urlaubspläne für den Herbst schon?

05. August 2021, 06:46 Uhr

Schleswig-Holstein | Vor allem, wer jetzt noch spontan in Schleswig-Holstein Urlaub machen will, guckt aktuell oft in die Röhre. Bis Mitte August sind 99 Prozent der Ferienquartiere im Norden bereits ausgebucht. Die wenigen, die noch frei sind, gehören nicht zu den preiswertesten.

Höchste Zeit also, sich schon jetzt über einen möglichen Herbsturlaub Gedanken zu machen? Ausland oder Inland?

In unsere heutigen Umfrage des Tages wollen wir von Ihnen wissen, ob Sie bereits wieder mitten in den Planungen stecken? Oder ist Ihnen das angesichts steigender Inzidenzzahlen und möglicher neuer Einschränkungen – mindestens für Ungeimpfte – viel zu unsicher?

