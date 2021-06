Corona in Norddeutschland : Tourismus im Norden zieht langsam an: Mehr Übernachtungen im April

Im April übernachteten 88.000 Gäste zwischen Nord- und Ostsee, rund 12.000 mehr als im März und 36.000 mehr als im Februar. Aufgrund des Starts mehrerer Modellregionen im Land dürfte der Trend weiter nach oben zeigen.

