Tonnenschwere Betonplatte : Tödlicher Arbeitsunfall: Zwei Männer sterben in Melsdorfer Betonwerk

Die 54 und 61 Jahre alten Arbeiter gerieten unter eine tonnenschwere Betonplatte. Die Kripo ermittelt.

Melsdorf | Am Donnerstag ist es in einem Betonwerk in Melsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) zu einem tödlichen Betriebsunfall gekommen. Dabei sind zwei Männer ums Leben gekommen. Gegen 8 Uhr morgens gerieten ein 54-jähriger und ein 61-jähriger Arbeiter aus bisher ungeklärter Ursache unter eine mehrere Tonnen schwere Betonplatte. Beide erlitten tödliche Verle...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.