Prozess in Lübeck : Tödliche Schüsse in Villa: Anklage fordert neun Jahre Haft

Lübeck | Im Prozess um die tödlichen Schüsse in einer Lübecker Villa hat die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von neun Jahren und drei Monaten für den Angeklagten beantragt. Weiterlesen: Mann in Lübeck getötet: Was passierte wirklich in der alten Villa? Angeklagter hat Erfahrung im Gebrauch von Schusswaffen Nach Überzeugung der Anklage habe der im G...

