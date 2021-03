Wetterwarnung am Donnerstag : Bis Windstärke 12: Der erste Sturm des Jahres zieht über SH

Tiefkomplex "Joseph" wird am Donnerstag für Orkanböen sorgen. An der Nordsee sind Spitzen bis 140 km/h möglich.

Schleswig-Holstein | Meteorologen erwarten für Donnerstag ein Sturmtief, das von der Nordsee über Niedersachsen und Schleswig-Holstein zieht. „Am Donnerstag empfiehlt es sich, am besten zuhause zu bleiben“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Mittwoch in Hamburg. Der Wetterdienst erwartet im Flachland verbreitet schwere Sturmböen mit bis zu 100 Kil...

