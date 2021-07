Umfrage des Tages : Testpflicht in der Gastro fällt weg: Gehen Sie jetzt häufiger ins Restaurant?

Auch im Innenbereich von Cafés und Restaurants braucht man in SH bald keinen negativen Corona-Test mehr. Gehen Sie dann wieder häufiger essen? Oder schreckt Sie das sogar ab?

Schleswig-Holstein | Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat am Montag die Eckpunkte für eine Neufassung der Corona-Bekämpfungsverordnung vorgestellt. Diese sieht unter anderem vor, dass die Testpflicht in der Gastronomie auch für Innenräume wegfällt. Am Montag soll die Verordnung in Kraft treten. Ein Besuch in einem Restaurant oder Café wird dadurch i...

