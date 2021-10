Energiewende in SH : Tennet will Offshore-Strom schneller in die Netze bringen

Der Netzbetreiber legt in Zusammenarbeit mit Ministerien der Nordländer ein Konzept vor, wie der Offshore-Netzausbau für Windstrom in der Nordsee deutlich beschleunigt werden kann.

Hannover | In der Nordsee sind schon viele Offshore-Windparks in Betrieb und weitere werden im Zuge der Energiewende dazukommen. Eine zentrale Frage ist: Wie kommt der produzierte Strom am schnellsten in die Netze und an den Ort, wo er gebraucht wird? Der Netzbetreiber Tennet legt am Freitag (10 Uhr) gemeinsam mit den zuständigen Ministerien in Niedersachsen,...

