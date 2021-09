Umfrage des Tages : Tempo 30 in Innenstädten – sinnvolle Maßnahme oder überflüssige Bremse?

Flächendeckendes Tempolimit in Paris oder Lärmschutz in Flensburg: In vielen Städten wird Tempo 30 zum Trend. Mehr Sicherheit und bessere Lebensqualität werden häufig als Argumente angeführt. Doch was meinen Sie?

Flensburg | Paris hat es getan und fast flächendeckend Tempo 30 auf innerstädtischen Straßen eingeführt. Ein Großteil der Bürger stimmte für diese Maßnahme. Mit der Geschwindigkeitsbremse soll die Verkehrssicherheit in der französischen Hauptstadt erhöht und der Lärm reduziert werden. Außerdem soll das Tempolimit zum Klimaschutz beitragen. Ein Vorbild für deutsch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.