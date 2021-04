Einbruch in Lübeck-Kücknitz : Tatverdächtige nach schwerem Raub ermittelt

Die Täter hatten zwei Jugendliche mit einem Messer bedroht. Sie konnten bereits ermittelt werden.

Lübeck | Am Sonntagmorgen brachen zwei Männer in ein Haus in Lübeck-Kücknitz ein. Sie bedrohten im Haus zwei Jugendliche mit einem Messer, raubten eine Spielkonsole und ein Handy. Durch intensive Ermittlungen konnten beide Tatverdächtige im Verlaufe des Tages vorläufig festgenommen werden. Einer von ihnen wurde noch am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt, teilt...

