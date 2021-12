Unwetterwarnung für Westküste : Sturmtief „Daniel“ treibt orkanartige Böen an die Nordseeküste

Schon am Dienstag war es stürmisch in Schleswig-Holstein. Die Windgeschwindigkeiten nehmen noch einmal zu. Für Mittwoch gibt es nun eine amtliche Wetterwarnung für die Nordseeküste.

Schleswig-Holstein | Schon am Dienstagmorgen fegte Tief „Christan“ insbesondere an der Nordsee und auf den Inseln mit Böen bis 90 Stundenkilometern. Auch in Flensburg und im Landesinnern war es stürmisch. Herabrechende Äste hatten in einigen Gemeinden Ostangelns bereits am Dienstagmorgen für einen Stromausfall gesorgt. Weiterlesen: Sturmtiefs Christian und Daniel: So s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.