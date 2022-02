Orkantief „Zeynep“ : Liveticker: Schwere Sturmflut an der Nordsee in SH und Hamburg

Das Sturmtief „Zeynep“ zieht in der Nacht mit Orkanböen über den Norden. Die Nordseeküste erlebt eine schwere Sturmflut. Die Feuerwehren rücken zu vielen Einsätzen aus. Nun wird aufgeräumt. Die Entwicklungen im Liveticker.

Kiel/Flensburg | Das Sturmtief „Zeynep“ hat sich in der Nacht über Schleswig-Holstein und Hamburg ausgetobt und vielerorts Schäden angerichtet. Die Nordseeküste erlebte eine schwere Sturmflut. In Hamburg erreichte die Elbe am Pegel St. Pauli gegen 5.30 Uhr 3,75 Meter über dem mittleren Hochwasser, wie das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie mitteilte. Dam...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.