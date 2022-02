Orkantief „Zeynep“ trifft auf SH : Sturm-Liveticker: Wetterexperte Böttcher: „Sturm könnte historische Dimensionen erreichen“

Nach Sturm „Ylenia“ kommt am Freitag „Zeynep“ mit teils extremen Sturm- und Orkanböen auf Schleswig-Holstein und Hamburg zu. Es gibt bereits Warnungen des DWD. Die Entwicklungen lesen Sie hier im Liveticker.

Kiel/Flensburg | Hamburg und Schleswig-Holstein bereiten sich erneut auf einen Orkan und eine Sturmflut vor. Am Freitagnachmittag zeigten sich bereits die ersten Vorboten des Sturmtiefs „Zeynep“. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldete für 17 Uhr auf Helgoland und Sylt Böen der Stärke 9, in Hamburg-Fuhlsbüttel wurden Böen der Windstärke 8 gemessen. Bis zum Abend so...

