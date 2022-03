Windenergie in SH : Stürmisches Wetter sorgt für Windstrom-Rekord

Demnach entfielen 18 Milliarden Kilowattstunden Strom auf Windenergie an Land, drei Milliarden auf Windenergieanlagen auf See.

Berlin | Das stürmische Wetter der vergangenen Wochen hat im Februar für einen Windstrom-Rekord gesorgt. „Windenergieanlagen haben im Februar in etwa so viel Strom erzeugt wie sieben Millionen Haushalte in einem ganzen Jahr verbrauchen“, erklärte Kerstin Andreae, Chefin des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). Allein 18 Milliarden Kilow...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.