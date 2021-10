Präsenzlehre : Studierende kehren in Schleswig-Holstein zurück an die Hochschulen

Nach drei Semestern mit Online- und Hybridunterricht kehren Studierende im Norden auf den Campus zurück. Die Corona-Pandemie scheint Erstsemester nicht abgeschreckt zu haben.

Kiel | Hörsaal statt Homeoffice: In Schleswig-Holstein lernen viele Studierende im Wintersemester wieder in Präsenz an den Hochschulen. Am Montag beginnen die Vorlesungen für 27.300 junge Frauen und Männer an der Kieler Christian-Albrechts-Universität. „Der weit überwiegende Teil der Lehrveranstaltungen wird vollständig in Präsenz angeboten“, sagte Uni-Kanzl...

