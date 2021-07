Umfrage des Tages : Steigende Inzidenzen und Infektionen trotz Corona-Impfung: Fühlen Sie sich sicher?

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt kontinuierlich an, es häufen sich Berichte über Menschen, die sich trotz doppelter Impfung mit dem Virus infiziert haben. Wie geht es Ihnen damit?

Avatar_shz von dpa und shz.de

23. Juli 2021, 06:30 Uhr

Schleswig-Holstein | Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt kontinuierlich an, dennoch werden ab Montag, 26. Juli, weitere Regeln gelockert. So entfällt im Norden zum Beispiel die Testpflicht in der Innengastronomie.

Weiterlesen: Beschlossene Sache: Testpflicht in der Gastro entfällt ab 26. Juli

Zeitgleich werden immer mehr Fälle von Menschen bekannt, die sich trotz doppelter Corona-Impfung mir dem Virus infizieren.

Auch interessant: Apotheken stellen keine Corona-Impfzertifikate mehr aus

Selbst wenn die Impfstoffe das Risiko, an Covid-19 zu erkranken, deutlich reduzieren, gibt es keinen hundertprozentigen Schutz. Wie bei anderen Viren auch kann es zu sogenannten Impfdurchbrüchen kommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich jemand trotz vollständiger Impfung mit dem Coronavirus infiziere und Symptome entwickle, sei „niedrig, aber nicht Null“, betont das Robert Koch-Institut (RKI).

Aktuelle Zahlen zu Impfdurchbrüchen

In seinem Situationsbericht vom 14. Juli listet das Institut 5374 registrierte solche Fälle seit Anfang Februar auf. 676 Betroffene mussten im Krankenhaus behandelt werden, davon waren 614 älter als 60 Jahre. Zwar kann man davon ausgehen, dass es bei den Impfdurchbrüchen eine hohe Dunkelziffer gibt, aber zum Vergleich: Bis 21. Juli waren bundesweit knapp 40 Millionen Menschen vollständig geimpft.

Auch interessant: Geimpft und an Covid-19 erkrankt – dann kommt es zum Impfdurchbruch

Wir möchten heute von Ihnen wissen, wie Sie sich fühlen. Fühlen Sie sich sicher vor einer Infektion, oder hat die Angst sogar noch zugenommen? Stimmen Sie gerne anonym mit ab.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.