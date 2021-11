Umfrage des Tages : Coronazahlen in SH : Wünschen Sie sich die kostenlosen Bürgerstests zurück?

Steigende Inzidenzen und Impfdurchbrüche – die Angst vor Corona wächst. Wir wollen heute von Ihnen wissen, ob Sie sich die kostenlosen Bürgertests zurückwünschen.

03. November 2021, 05:30 Uhr

Schleswig-Holstein | Die Sieben-Tage-Inzidenzen steigen auch überall in Schleswig-Holstein immer weiter. Auf Sylt musste am Dienstag, 2. November ,die Sansibar in Rantum vorübergehend schließen. Die Zahl der infizierten Mitarbeiter war zuletzt auf 29 gestiegen.

Währenddessen sucht Udo Eichelberg, ebenfalls wohnhaft auf Sylt, nach Menschen, die am Mittwoch 27. Oktober, um 19.45 Uhr gemeinsam mit ihm die Vorstellung des neuen Bond-Films besucht haben.

Mit einem kühlen Bier hatte es sich der vollständig Geimpfte im Kino-Center Westerland gemütlich gemacht – und testete sich kurz darauf positiv auf das Virus.

Wir wollen heute von Ihnen wissen, ob Sie sich die kostenlosen Bürgertests zurückwünschen, damit Corona-Infektionen schneller und häufiger entdeckt werden. Stimmen Sie auch ohne Abo ab.

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.