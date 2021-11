Umfrage des Tages : Steigende Corona-Zahlen: Mehrheit will auf den Weihnachtsmarkt-Besuch verzichten

Viele Weihnachtsmärkte in Schleswig-Holstein wurden pandemiebedingt bereits abgesagt oder finden unter strengen Auflagen statt. Planen Sie trotzdem einen Besuch?

19. November 2021, 17:10 Uhr

Schleswig-Holstein | Die Corona-Regeln werden auch in Schleswig-Holstein ab Montag, 22. November, massiv verstärkt. Nur noch vollständig geimpfte oder von Coronavirus genesene Personen dürfen künftig etwa Restaurants, Diskotheken oder Kinos besuchen.

2G gilt laut Landesregierung auch bei Dienstleistungen mit Körperkontakt, Ausnahme bleiben Friseure und medizinische sowie pflegerische Dienstleistungen.

Vor diesem Hintergrund zahlreicher Einschränkungen erscheint der Besuch des Weihnachtsmarkts mit Freunden und Familie als willkommene Abwechslung von Corona-Alltag – oder nicht?

Wir wollen heute von Ihnen wissen, ob Sie trotz immer weiter steigender Corona-Zahlen und 2G-Regelung am Punschstand noch immer auf den Weihnachtsmarkt gehen wollen. Stimmen Sie mit ab.

Zwischenstand am Freitag, 19. November, um 17 Uhr: Bisher haben 1351 Personen an der Umfrage teilgenommen. Lediglich 27 Prozent von ihnen gaben an, in den kommenden Wochen einen Weihnachtsmarkt besuchen zu wollen. 68 Prozent wollen auf einen Aufenthalt zwischen Punschstand und gebrannten Mandeln verzichten. Unsicher sind sich noch fünf Prozent (siehe Screenhot).

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.