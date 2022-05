Ferien im Norden : Tourismus in SH macht fast so viel Umsatz wie vor der Pandemie

Der Tourismus in SH hat sich nach den Einschlägen durch die Pandemie bemerkenswert stabilisiert. Nach einer neuen Auswertung des Statistikamts Nord lagen die Umsätze im letzten Jahr nur noch 8,4 Prozent unter dem Niveau von 2019.

Kiel | Neue Daten des Statistikamts Nord zeigen, dass eine der wichtigsten Wirtschaftsbranchen Schleswig-Holsteins wieder Tritt fasst. Demnach knüpft der Fremdenverkehr fast an die Zeit vor Corona an. Umsatz bricht weniger ein als die Übernachtungszahlen So lagen die Umsätze im Beherbergungsgewerbe im vergangenen Jahr nur noch 8,4 Prozent unter dem Niv...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.