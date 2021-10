Herbstferien in Niedersachsen : Starker Reiseverkehr in SH – Stau an Rader Hochbrücke und dänischer Grenze

In Niedersachsen und Bremen beginnen die Ferien, in Hamburg und Schleswig-Holstein enden sie. Das sorgt für volle Autobahnen im Norden.

Rendsburg | Reiseverkehr in Schleswig-Holstein am Sonnabend: Aktuell staut es sich auf der A7 in Fahrtrichtung Norden kilometerweit zwischen der Abfahrt Bordesholm und der Rader Hochbrücke. Auch in der Gegenrichtung staut sich der Verkehr vor der Rader Hochbrücke in Richtung Süden. Weiterlesen: Auf den Straßen wird es voll: So vermeiden Sie Staus Der Automo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.