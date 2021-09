Rekord : Jeder vierte wählt schon im voraus

Weil Menschenansammlungen coronabedingt unpopulär sind, verzeichnen die Kommunen im Vergleich zur letzten Bundestagswahl eine stark steigende Nachfrage nach der Briefwahl.

Kiel | Ein Rekord ist der Bundestagswahl am 26. September schon sicher: Noch nie war der Anteil der Briefwähler so hoch. Nach Einschätzung von Landeswahlleiter Thilo von Riegen wird die Quote die 25-Prozent-Marke überschreiten. Beim letzten Mal 2017 hatte der Wert 22,7 Prozent betragen. „Ich gehe davon aus, dass das diesmal überschritten wird“, sagt von Rieg...

