Umfrage des Tages : Kinder und gewalttätiges Fernsehen: Muss das Jugendamt eingreifen?

An Schulen in Schleswig-Holstein wurden Kinder auffällig, weil sie anscheinend die brutale Netflix-Serie „Squid Game“ gesehen haben. In der heutigen Umfrage des Tages wollen wir von Ihnen wissen: Sollte hier bereits das Jugendamt eingreifen?

Avatar_shz von Marcel Nass

29. Oktober 2021, 06:30 Uhr

Pinneberg/Rendsburg | Es waren durchaus schockierende Nachrichten: An Schulen im Kreis Pinneberg und in Rendsburg sind Kinder in den Pausen auffällig geworden, weil sie Spiele aus der gewalttätigen Netflix-Serie „Squid Game“ nachgespielt haben. Offenbar hatten die Kinder die Serie, die erst ab 16 Jahren freigegeben ist, zu Hause gesehen.

Die Serie handelt von hoch verschuldeten Menschen, die an einer Reihe von Spielen teilnehmen, um an ein hohes Preisgeld für den Sieg zu kommen. Es gibt viele Gewaltszenen und viel Blut, denn: Wer verliert, wird getötet. Die koreanische Serie ist ab 16 Jahren freigegeben und definitiv nicht für Kinderaugen geeignet.

„Squid Game“ bei Vorschulgruppen angesagt

Trotzdem hat man in der Kita Waldstraße in Pinneberg in den vergangenen Wochen bemerkt, dass vor allem in den Vorschulgruppen und Betreuungsklassen „Squid Game“ angesagt ist. Teilweise spielen die Kinder die Serie nach und erzählen davon, dass sie sie mit ihren Eltern und/oder Geschwistern schauen. Ähnliches wurde auch von Schulkindern bekannt, die auf eine Grundschule in Rendsburg gehen.

Weiterlesen: „Ich töte dich“: Kita-Kinder spielen Netflix-Gewaltserie Squid Game nach

Weiterlesen: Brutales Pausenspiel: Lehrer warnen Eltern vor Netflix-Serie „Squid Game“

Matthias Richert, Ansprechpartner für Elternarbeit in der Kita Waldstraße in Pinneberg, hat sich deshalb in einem Brief an die Eltern gewandt. Immer wieder gebe es Internet-Hypes, die Kinder in ihren Bann ziehen. Dennoch sei es gerade bei Serien wie Squid Game wichtig, als Eltern sensibel zu sein. „Die Serie ist brutal, gewaltverherrlichend und insbesondere für Kinder verstörend“, schreibt Richert. Albträume, Ängste und psychische Probleme können die Folge sein.

In unserer Umfrage des Tages wollen wir nun von Ihnen wissen, wie bedrohlich Sie es finden, wenn Eltern mit ihren Kindern Serien schauen, in denen es um gewalttätige, blutige und brutale Darstellungen geht. Sollte in diesen Fällen sogar das Jugendamt eingreifen? Stimmen Sie hier ab!

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.