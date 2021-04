Hemmingstedt in Dithmarschen : Sperrung bis in die Nacht: Bitumenlaster landet im Graben

Der Tank muss leergepumpt werden, bevor das Gespann wieder auf die Straße aufgerichtet und abgeschleppt werden kann.

Hemmingstedt | Am Dienstagnachmittag ist es auf der Bundesstraße 5 in Hemmingstedt im Kreis Dithmarschen zu einem Unfall mit einem Sattelschlepper gekommen. Der mit Bitumen beladenen Lkw kam von der Fahrbahn ab und rutschte in den Graben. Der Fahrer verletzte sich dabei leicht. Nach ersten Angaben war der Tankwagen mit dänischem Kennzeichen vom der Raffinerie Hei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.