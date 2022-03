Sach- und Geldspenden : Spendenaktionen für die Ukraine: So können Sie von SH aus helfen

In Schleswig-Holstein entstehen immer mehr Möglichkeiten, Geld- und Sachspenden beizusteuern, um den Menschen in der Ukraine beizustehen. Hier finden Sie ein Überblick, wo Sie ihre Spenden abgeben können.

01. März 2022, 13:05 Uhr

Schleswig-Holstein | Wir haben für Sie eine Übersicht zusammen gestellt, wo und wie Sie den Menschen in der Ukraine helfen können.

Flensburg: Malteser Krankenhaus St. Franziskus-Hospital



Der Oberarzt Dr. Hauke Frercks des Malteser Krankenhauses St. Franziskus-Hospital in Flensburg organisiert mit seiner ukrainischen Kollegin Zoriana Kostiuk die Lieferung von Verbandsmaterial und Infusionsbesteck. Binnen 48 Stunden sammelten die beiden 25.000 Euro Spenden für die dringend benötigte medizinische Hilfe in der Ukraine.

Das Spendenkonto Notfallhilfe Ukraine Hauke Frercks, DKB

Verwendungszweck: Notfallhilfe Ukraine DE43 1203 0000 1037 6658 80

Weiterlesen: Zoriana Kostiuk und Dr. Hauke Frercks aus Flensburg unterstützen Notfallversorgung

Flensburg: Flensburger Flüchtlingshilfe

Spenden, Fahrten, Dolmetschen oder Unterkunft: Um die vielfältigen Hilfsangebote der Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner möglichst effektiv nutzen und zu bündeln, hat die Flensburger Flüchtlingshilfe ein Online-Formular eingerichtet, in das man sich mit Angeboten oder Fragen eintragen kann. Weitere Informationen gibt es auch unter info@fluechtlingshilfe-flensburg.de.

Weiterlesen: Flensburger Flüchtlingshilfe bündelt Hilfsangebote für Ukraine

Neumünster: Tierpark

Der Tierpark in Neumünster sammelt Spenden für Betroffene vom Ukraine-Krieg: Wer vor allem Kinderkleidung, Babynahrung, Babyflaschen und Zubehör, Spielsachen (Stofftiere), Hygieneartikel, Decken, Kissen, Rucksäcke, Schlafsäcke und Powerbanks spenden möchte, hat noch am Dienstag bis 17 Uhr, am Mittwoch zwischen 9 und 17 Uhr und am Donnerstag zwischen 9 und 12 Uhr die Möglichkeit, die Sachen an der Kasse abzugeben. Verena Kaspari bittet darum, keine verderblichen Lebensmittel vorbeizubringen.

Weiterlesen: Tierpark Neumünster sammelt Spenden für Betroffene vom Ukraine-Krieg

Schleswig: AWO

Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) Schleswig ist bereit, die Menschen in der Ukraine in Not zu unterstützen, meint Leiterin Maren Korban. Zwar noch nicht sofort, aber bald. In Kiel werde derzeit vom Landesverband ein Krisenstab eingerichtet. Sobald dieser einsatzfähig sei, werden weitere Schritte veranlasst, sodass auch der Schleswiger Ortsverein seinen Teil beitragen könne.

Weiterlesen: AWO Schleswig ist bereit zu helfen – weitere Schritte folgen

Sylt: Fahrradverleih „Durch den Wind“

Der Fahrradverleih „Durch den Wind“ (Kirchenweg 13 in Westerland) nimmt Spenden für eine Sylter Sammelaktion entgegen. Laut Informationen von der polnisch-ukrainischen Grenze würden derzeit vor allem Decken, Windeln, Hygieneartikel, Handtücher, Erste-Hilfe-Artikel, Schlafsäcke, Buntstifte, Metall- und Thermogeschirr, Thermokleidung, Haar- und Zahnbürsten, Babykleidung, Pflaster, Bandagen sowie Medikamente wie Paracetamol, Hustensaft etc. benötigt werden. Die Spenden werden noch bis Donnerstag, 3. März, gesammelt und anschließend in die polnische Stadt Zamość gebracht.

Weiterlesen: So können Sylter den Geflüchteten aus der Ukraine helfen

Sylt: „Freunde helfen Freunde!-Konvoi“



Der „Freunde-helfen!-Konvoi“ sammelt Sachspenden auf Sylt. Die Initiative hat eine Liste der Hilfsgüter zusammengestellt, die dringend benötigt werden. Wer davon etwas spenden möchte, wird gebeten, ein Online-Formular auszufüllen. Aktuell können kein Spielzeug und keine Kleidung angenommen werden. Der medizinische Bedarf ist an oberster Stelle. Die Initiative bittet darum, Ärzte und Krankenhäuser zu kontaktieren, um weitere Spenden zu generieren.

Gesammelt werden die Spenden zunächst bei den Bäckereien Jessen in Wenningstedt und Tinnum. Von dort aus werden die Hilfsgüter zum Festland gebracht und weitertransportiert.

Auch Geldbeträge können an den Hilfskonvoi gespendet werden:

Konvoi Stiftung Round Table Deutschland Kontoinhaber: Stiftung Round Table Deutschland IBAN: DE20 550 205 0000 0000 1954 BIC: BFSW DE33 MNZ Verwendungszweck: Konvoi

Weiterlesen: So können Sylter den Geflüchteten aus der Ukraine helfen

Deutschlandweit

Geld spenden geht natürlich auch überregional, wie zum Beispiel hier:

Bündnis Deutschland hilft



Caritas



Ärzte ohne Grenzen

Sachen spenden, aber wohin? Auf der Seite Ukrainehilfe.de finden Sie eine Übersicht. Gebraucht werden unter anderem Verbandsmaterial, Bettwäsche, Handtücher, Werkzeug, Bekleidung, Matratzen, Geschirr und Kochmaterialien.

Weiterlesen: Wie Sie jetzt Menschen in der Ukraine helfen können





Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere Hinweise auf Hilfs- und Spendenaktionen in Schleswig-Holstein bitte per E-Mail an: onlineredaktion@shz.de.