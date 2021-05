Steigende Temperaturen : Sonniges Wetter in Schleswig-Holstein und Hamburg zum Wochenende

Auch der Beginn der nächsten Woche soll sommerlicher werden und freundliches Wetter für Schleswig-Holstein und Hamburg bereithalten.

Hamburg | Zum Monatsende gibt sich das Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein noch einmal Mühe. „Man kann es kaum glauben, aber es wird sommerlicher“, sagte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Donnerstagmorgen. Auch Anfang nächster Woche: Sonne Nach durchwachsenem Wetter mit Schauern und Gewittern am Donnerstag und Freitag, bleibt es a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.