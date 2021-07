Krankenhäuser in SH : So ist die Lage der Kliniken im Norden

Viele Kliniken kämpfen mit geringen Budgets. In einige Standorte wird kräftig investiert. Dänemark geht einen eignen Weg.

Kiel | In Nordfriesland wird kräftig in die Krankenhauslandschaft investiert. Für 3,2 Millionen wird ein Hubschrauber-Landeplatz gebaut. Für einen OP-Anbau in Niebüll werden 7,5 Millionen Euro in den Finanzplan des Landes eingestellt. Zudem wird ein Flügel des Krankenhauses in Husum, der sogenannte „Zukunftsflügel“, mit 48 Millionen Euro berücksichtigt. E...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.