Angebot nach Ostern : So geht es weiter mit Corona-Tests für Beschäftigte in Krippen und Kitas

Das Gesundheitsministerium will auch weiterhin kostenlose Corona-Testungen der Mitarbeitendenden ermöglichen.

Kiel | Mitarbeitende in Krippen, Kitas und Horten sowie Kindertagespflegepersonen in Schleswig-Holstein sollen auch nach den Osterfeiertagen regelmäßig die Möglichkeit zur kostenlosen Testung mit zwei Selbsttests pro Woche haben. Das teilte das Gesundheitsministerium am Dienstag mit. Hierfür werden den Angaben nach kurzfristig rund 240.000 SARS-CoV-2 Antigen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.