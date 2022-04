Umfrage des Tages : Frieren für Betriebe: Sollten Privathaushalte bei Gas-Notstand zuerst eingeschränkt werden?

Die Angst vor einem russischen Gas-Lieferstopp liegt weiter in der Luft. Bei möglichen Engpässen gilt laut Notfallplan in Deutschland aktuell der Schutz von Privathaushalten. Rationalisiert würde zuerst in der Wirtschaft. Halten Sie das für richtig?

29. April 2022, 06:38 Uhr

Schleswig-Holstein | Sollte es in Deutschland – etwa aufgrund eines russischen Lieferstopps – zu Gas-Engpässen kommen, sind Haushaltskunden besonders geschützt, ebenso wie etwa Krankenhäuser oder Pflegeeinrichtungen. Rationiert beziehungsweise abgeschaltet werden könnte im Notfall also vor allem bei Unternehmen.

Andere Reihenfolge gefordert

Die wehren sich jedoch zunehmend gegen eine solche Priorisierung. Denn ein Ausfall des russischen Erdgases hätte für viele Branchen schwerwiegende Konsequenzen. „Es kann nicht sein, dass die den Wirtschaftskreislauf aufrechterhaltene Industrie und das verarbeitende Gewerbe vor privaten Haushalten abgeschaltet oder rationiert wird“, erklärte so etwa der UV-Nord Hauptgeschäftsführer Michael Thomas Fröhlich. Eine Diskussion über den Notfallplan sei „längst überfällig“. Ähnlich sieht es auch Eon-Aufsichtsratschef Karl-Ludwig-Kley, der ein Umdrehen der Reihenfolge forderte.

Angesichts der bereits erfolgten Lieferstopps nach Polen und Bulgarien ist die Frage derzeit wieder von gesteigerter Aktualität. In unserer Umfrage des Tages wollen wir deshalb von Ihnen wissen, was Sie von der vorgesehene Regelung halten. Sollten private Verbraucher zugunsten der Betriebe und der Industrie zuerst eingeschränkt werden? Stimmen Sie auch ohne Abo ab.



