Corona und Schule : Shitstorm: Karin Prien löscht Twitter-Account nach Äußerung über sterbende Kinder

Karin Prien will Schülern nach und nach wieder einen normalen Alltag ermöglichen. Auf Twitter erntet sie währenddessen heftige Kritik für eine ihrer Äußerungen und zieht sich nun aus dem Kurznachrichtendienst zurück.

Kiel | Wegen einer Äußerung auf Twitter tobte in den letzten Tagen ein Shitstorm gegen KMK-Präsidentin Karin Prien. Jetzt hat Schleswig-Holsteins Bildungsministerin offenbar ihren Twitter-Account deaktiviert und geht so weiteren Anfeindungen aus dem Weg. Auf den Tweet einer Nutzerin „Wir haben in den letzten 4 Wochen 17 tote Kinder gehabt. 17 - in VIER Wo...

