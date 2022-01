Täter erbeuten in SH Millionen : Senioren als Opfer: Polizei erklärt die vier gefährlichsten Betrugsmaschen

Ganze Zweige der organisierten Kriminalität haben sich darauf spezialisiert, Senioren zu betrügen. Das Seniorenschutzdezernat der Kieler Polizei erklärt die vier wichtigsten Maschen – und wie man sich schützt.

Kiel | Geht es darum, Senioren um ihr Erspartes zu bringen, nutzen die Täter ohne Skrupel aus, dass ältere Menschen geistig oft nicht mehr so rege und körperlich meist eingeschränkt sind. Erst am Freitag berichtete die Polizei von einer Seniorin (80) aus Ahrensbök, die um 18000 Euro gebracht worden ist. Ihre Tochter habe bei einem Verkehrsunfall ein Kind getötet, behauptete eine falsche Polizistin. Nur mit einer Kaution sei eine U-Haft der Tochter zu verhindern. Was solche Anrufe bei Senioren auslösen, hat eine 77-Jährige aus Friedrichrichsholm unserer Redaktion eindrücklich geschildert. Um diese Kriminellen zu schnappen, gibt es in Schleswig-Holstein Seniorenschutzdezernate, zum Beispiel bei der Kripo Kiel. Die Beamten dort haben vergangenes Jahr in 165 Fällen ermittelt, bei denen Betrüger Senioren zum Teil um ihre gesamten Ersparnisse gebracht haben. Außerdem wurden 862 Versuchstaten registriert. Wie die genau die Täter vorgehen, haben die Ermittler jetzt in allen Details erläutert – und warnen vor einer Masche, die zuletzt sprunghaft zugenommen hat. Neues Phänomen: Shoulder Surfing Das Phänomen nennt sich Shoulder Surfing und hat die technische Variante des Ausspähens mittels Fake-Tastatur und Lesegerät am Geldautomaten abgelöst. Kriminalhauptkommissar Björn Ole Söth: „Shoulder Surfer spähen ihren Opfern wortwörtlich über die Schulter. Und zwar dann, wenn sie am Geldautomaten oder im Supermarkt ihre Geheimzahl eingeben.“ Gerade ältere Menschen bemerken diese Blicke nach Erkenntnissen der Ermittler nicht mehr. Damit sind sie für die Täter, bei denen es sich nach Erkenntnissen unserer Redaktion vorwiegend um Mitglieder von Sinti- und Roma-Familien handeln soll, leichte Opfer. Die Täter sind hochprofessionelle Taschendiebe, es kommt zu einer zufälligen Berührung und sofort ist das Portemonnaie weg Ist die PIN ausgespäht, wird die EC-Karte gestohlen. „Die Täter sind hochprofessionelle Taschendiebe, es kommt zu einer zufälligen Berührung und sofort ist das Portemonnaie weg“, sagt Söth. „Das haben wir auf Videoaufnahmen gesehen, die wir angefordert hatten, um weitere Geschädigte zu finden.“ Noch bevor die Opfer bemerkten, dass ihr Portemonnaie verschwunden sei, ließen sich die Täter an Automaten oder an der Supermarktkasse so oft es geht Geld auszahlen. Söth: „In einem Fall waren 20.000 Euro weg.“ In Kiel haben sich die Shoulder Surfer Gegenden ausgesucht, in denen sie nicht auffallen, zum Beispiel den Stadtteil Mettenhof. Zudem spielt ihnen die Maskenpflicht in die Karten. Trotz Videoauswertung gibt es kaum Festnahmen, da die Täter nicht sicher identifiziert werden können. Sie tragen einen Mund-Nasenschutz, Sonnenbrille und Cap. Tipp der Polizei: In der Bank oder im Supermarkt prüfen, ob jemand die PIN-Eingabe beobachten könnte. Und bei der PIN-Eingabe die Tastatur mit der Hand abdecken. Variante des Betrugs Betrügerische Pflegekräfte verursachen hohe Schäden Sie zählen nicht zur organisierten Kriminalität und ihre Taten finden in der Öffentlichkeit kaum Beachtung. Trotzdem verursachen betrügerische Pflegekräfte hohe Schäden. Mitarbeiter von Diensten der häuslichen Pflege wissen, ob die Senioren, die sie betreuen, Angehörige haben, vielleicht bereits dement oder schwerhörig sind oder nicht mehr so gut sehen können. Das wird ausgenutzt, Schmuck und Bargeld verschwinden. „Wir registrieren im Moment immer mehr Fälle, was daran liegen mag, das die Pflegekräfte schlecht bezahlt werden“, sagt Ermittler Söth. Wir hatte bereits Fälle, bei denen die Pflegekräfte überführt wurden. Trotzdem sind sie nicht entlassen worden, da Fachkräftemangel herrscht Seine Kollegin Kathrin Naß ergänzt: „Wir hatte bereits Fälle, bei denen die Pflegekräfte überführt wurden. Trotzdem sind sie nicht entlassen worden, da Fachkräftemangel herrscht.“ Und selbst wenn es zu einer Entlassung kommen sollte, wechselten die Täter einfach zum nächsten Pflegedienst. Zudem sei die Beweisführung oft extrem schwierig. Das hätten bereits mehrere Fälle gezeigt. Söth: „Wenn die Tatzeit nicht genau bestimmt werden kann, ist es oft so, dass in diesem Zeitraum mehrere verschiedene Pflegekräfte für eine Person zuständig waren. Womit nicht mehr belegbar ist, wer davon tatsächlich der Täter war.“ Kluge Verstecke für Wertsachen wie ein alter Karton im Keller oder auf dem Dachboden sind auch keine Lösung. Söth: „Diebe haben leider einfach ein Auge für solche Verstecke.“ Tipp der Polizei: Im Bekanntenkreis umhören, mit welchem Pflegedienst gute Erfahrungen gemacht wurden. Keine hohen Bargeldbeträge oder wertvollen Schmuck daheim deponieren. Variante des Betrugs Polnische Täter haben sich auf Schockanrufe spezialisiert Gruppen polnischer Täter haben sich auf Schockanrufe spezialisiert – eine Masche, die neben den falschen Polizisten zu den derzeit lukrativsten zählt. Beim Schockanruf wird vorgegaukelt, ein Familienmitglied habe im Ausland einen schweren Unfall verursacht. „Dazu wird eine Geräuschkulisse mit aufgeregten Stimmen und oft auch weinenden Kindern eingeblendet“, erzählt Hauptkommissar Söth. Am anderen Ende sei vermeintlich ein Polizist, im weiteren Verlauf des Gesprächs oft auch ein falscher Staatsanwalt, der die Zahlung einer Kaution fordere. „Es wird eine hohe zeitliche Dringlichkeit konstruiert, was bei Senioren oft zu einem Tunnelblick führt.“ Sie sind schuld, wenn Ihre Tochter ins Gefängnis muss In der Aufregung gefangen nennen die Opfer meist Namen von Enkeln oder Kindern, von denen sie glauben, sie könnten die Unfallverursacher sein. Das nutzen die Täter aus. Es wird abgefragt, wie viel Geld die Senioren im Haus haben. Reicht das den Betrügern nicht, werden die Senioren zur Bank geschickt, verbunden mit Drohungen wie dieser: „Sie sind schuld, wenn Ihre Tochter ins Gefängnis muss.“ Zum Thema: Schockanrufe bei Eckernförder Senioren – Polizei gibt Tipps, um Betrug der Täter zu erschweren Söth: „Als Übergabeort wird oft das Kieler Amtsgericht in der Deliusstraße genannt. Die Täter sind also gut vorbereitet.“ Den Ermittlern hilft es, wenn Banken sich wegen hoher Abhebungen von Senioren bei der Polizei melden. Dann muss alles schnell gehen. Kriminalkommissar Jonas Hansen: „Durch Begleitung der Senioren ist es bereits gelungen, mehrere Abholer zu fassen.“ Tipp der Polizei: Seinen Eintrag aus dem Telefonbuch löschen. Die Täter suchen systematisch nach Namen, die älter klingen, rufen dort an. Mit einem Familienmitglied und der Bank regeln, dass größere Abhebungen nur mit dem Angehörigen vorgenommen werden dürfen. Varianten des Betrugs In türkischen Callcentern sitzen die falschen Polizisten Aus türkischen Callcentern rufen falsche Polizisten an. Sie sind seit Jahren erfolgreich, haben in Schleswig-Holstein von Januar bis Oktober 2021 bei elf Taten über 450.000 Euro erbeutet. Zum Thema: 80-Jährige übergibt falschen Polizisten 18.000 Euro Die Masche: Ein vermeintlicher Polizist ruft an, erklärt, der Einbruch einer rumänischen Bande stehe bevor, Bargeld und Wertsachen müssten bei der Polizei ist Sicherheit gebracht werden. Den Tätern in die Hände spielt, dass ältere Menschen der Polizei vertrauen – und sie zum Teil hohe Werte im Haus verwahren. Söth sagt: „Wir sind da manchmal wirklich erschüttert. Ein Senior hatte in seinem Kleiderschrank links und rechts einen doppelten Boden mit Gold im Wert von 100.000 Euro. Das gab er den Betrügern.“ Die falschen Polizisten haben ein sehr ausgefeiltes Drehbuch und arbeiten mit einer Vielzahl von Sicherungsmechanismen, um ihre Erfolgsquote zu erhöhen Viele Opfer schämen sich sehr, weil sie das Erbe ihrer Kinder verloren haben. Die Polizisten versuchen, sie aufzubauen, ihnen klar zu machen, dass sie auf ausgebuffte Profis hereingefallen sind. Söth: „Die falschen Polizisten haben ein sehr ausgefeiltes Drehbuch und arbeiten mit einer Vielzahl von Sicherungsmechanismen, um ihre Erfolgsquote zu erhöhen.“ Aber: An diesen Mechanismen kann man die Täter auch erkennen. Nach dem Anruf auf dem Festnetz, wird gefragt, ob das Opfer auch ein Mobiltelefon habe. Auf diesem wird zusätzlich angerufen. Der Hörer vom Festnetz soll dann daneben gelegt werden, angeblich, um die Leitung freizuhalten. Ziel ist es, dass das Opfer niemand anrufen kann. Ein Callcenter-Mitarbeiter lauscht am Festnetz auf verdächtige Geräusche, die auf die Anwesenheit von Polizisten schließen lassen: Die Türklingel, ein Klopfen, das Flüstern anderer Personen, Knarzen von Dielen. Und: Die Täter drängen darauf, dass die Opfer ihr Mobiltelefon mit zu Bank nehmen, wenn Geld abgehoben wird. So können sie mithören, wenn Bankangestellte Fragen zur Abhebung stellen. Söth: „Die falschen Polizisten brechen lieber ab, als ein Risiko einzugehen.“ Trotzdem ist es Ermittlern gelungen, von den bislang elf vollendeten Taten in 2021 vier aufzuklären und sechs Täter festzunehmen. Tipp der Polizei: Die Polizei holt nie Geld oder Schmuck ab. Angerufene sollten unter 110 nachfragen, ob wirklich gerade ein Beamter anruft. Variante des Betrugs Zum Thema: Betrüger in Bredstedt: Wie Bank-Mitarbeiter besser hätten aufpassen können ...

