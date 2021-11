Aktuelle Population : Seehundbestand im Wattenmeer in 30 Jahren verfünffacht

Die Population hat sich erhohlt und liegt mittlerweile wieder auf dem Niveau von 1900. 40.000 Tiere sollen im dänisch-niederländisch-deutschen Wattenmeer leben.

Wilhelmshaven | Der Bestand von Seehunden im Wattenmeer hat sich nach Schätzungen von Experten in den vergangenen 30 Jahren verfünffacht. Damit ist die Population wieder auf dem Niveau von 1900, wie das Wattenmeersekretariat am Montag in Wilhelmshaven mitteilte. Die Zahl der Tiere werde im dänisch-niederländisch-deutschen Wattenmeer auf 40.000 geschätzt. Populatio...

