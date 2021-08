„300 eine lächerliche Zahl“ : Flüchtlingsorganisation: SH soll mehr Menschen aus Afghanistan aufnehmen

Das Land Schleswig-Holstein hatte ein eigenes Programm zur Aufnahme von Menschen aus Afghanistan aufgelegt. Aus Sicht der Organisation Seebrücke reicht dies allerdings nicht aus.

Kiel | In Kiel haben mehrere hundert Menschen am Sonntag für eine Luftbrücke zugunsten bedrohter Menschen in Afghanistan demonstriert. Die Flüchtlingsorganisation Seebrücke zählte rund 600 Teilnehmer, die Polizei sprach von etwa der Hälfte. „Wir brauchen jetzt sofort eine Luftbrücke, die alle schutzsuchenden Menschen evakuiert. Wir können keine Menschen z...

